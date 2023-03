Van energielabel C naar A: bewoners Overvecht gaan akkoord met verduurzaming sociale huurwoningen

Omstreden plan betaald parkeren in heel Utrecht gaat door (máár er zullen uitzonde­rin­gen gelden)

Ondanks snoeiharde kritiek uit de gemeenteraad peinst Utrecht er niet over om af te zien van de invoering van betaald parkeren in de héle stad. Volgens de gemeente wordt ‘de pijn’ van de maatregel verzacht doordat er aparte regelingen komen voor de laagste inkomens. In woonwijken met weinig andere functies zal er alleen betaald parkeren zijn tussen 6.00 en 11.00 uur ’s ochtends.