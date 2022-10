Van energielabel C naar A: flat in Overvecht wordt verduurzaamd

Utrechters zijn zonder gas niet duurder uit, belooft Lot van Hooijdonk. Maar garanderen kan ze dat niet

In de stad Utrecht moeten de komende dertig jaar 120.000 woningen en kantoren van het gas af. Overvecht-Noord is als eerste aan de beurt. ,,We gaan voor een betaalbare oplossing voor de gehele wijk.’’

28 november