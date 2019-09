Van het asiel kreeg ze geen kitten, maar van een krantenlezeres wel: Tonny (76) in de wolken met babypoes

Provincie sluit problemen rond Uithoflijn-miljoenen af: ‘Dit boek leest als een detective’

7:38 Provinciale Staten sloten gisteravond tijdens een lang debat een ‘gitzwart’ hoofdstuk af in de geschiedenis van de provincie Utrecht. De jaarrekening van 2017 werd liefst anderhalf jaar later vastgesteld dan de bedoeling was, omdat accountant EY maanden nodig had om onduidelijke betalingen aan BAM voor de Uithoflijn na te lopen.