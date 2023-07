Van junkentunnel tot terugkeer van de Singel: Hoog Catharijne blaast in september 50 kaarsjes uit

‘Raar en triest’: Wim (69) lag mogelijk weken dood in huis waar hij met broer en schoonzus woonde

In De Bilt is zondag in een woning aan de Kamerlingh Onnesweg een man gevonden die al enige tijd overleden was. Tragisch. Maar in het huis woonden ook twee andere volwassenen. En dat roept vragen op bij omwonenden. ,,Wat het ook is, het is raar en triest.”