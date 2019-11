Van Kanaleneiland naar het Nederlands Elftal: Mohamed Ihattaren is trots op zijn wijk

Culembor­ger schreef boek over Bob Dylan: ‘Over hem heeft iedereen wel een mening’

8:00 Welke rol speelt Bob Dylan in je leven? De Culemborgse auteur en muzikant Harm Peter Smilde stelde die vraag aan zichzelf en aan Lucky Fonz III, Ernst Jansz, Saskia de Coster, Raymond van het Groenewoud en nog 22 anderen. Hij verwerkte de informatie in het boek How does it feel? – Leven met Bob Dylan dat vorige maand verscheen. Zondag vertelt Smilde erover tijdens een muzikale lezing in de bibliotheek in Culemborg.