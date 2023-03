Van koning Willem-Alexander tot Ed Sheeran: niemand is veilig voor tiktokker Pascal (20)

Na meerdere bezoekjes van dierenacti­vis­ten haalt dit restaurant foie gras van de kaart: ‘Ik word gedwongen’

De eigenaar van restaurant Cantina di David in Utrecht is het beu: na het zóveelste protest van dierenactivisten voor de deur wordt het omstreden gerecht foie gras van het menu gehaald. De zaak is niet de eerste die toegeeft. ,,Ik heb hier geen zin meer in, in deze acties.’’