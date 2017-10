Van mammoet naar muisje tijdens het hardlopen

Club Was. laat feestganger met kaartje nu toch binnen

15:17 Bezoekers van de Utrechtse Club WAS. hoeven niet langer bang te zijn dat ze geweigerd worden aan de deur als ze vooraf een kaartje hebben gekocht. Na de commotie die zaterdag 7 oktober ontstond over het deurbeleid is nu besloten dat feestgangers met een ticket uit de voorverkoop gegarandeerd binnenkomen.