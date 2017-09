Van Rossem presenteert kansloos alternatief voor autoluwe Maliebaan

In wijkcentrum Podium Oost geeft hij dan zijn door het Belgische ontwerpbureau Stramien uitgewerkte visie, dat uitgaat van een volledig autoluwe promenade.

Opmerkelijk is dat dit plan komt nadat het college al een besluit heeft genomen over de herinrichting van de monumentale Maliebaan. Rond half oktober laat het college weten welke van drie aan het publiek voorgelegde varianten de voorkeur geniet. De kans dat het plan van Van Rossem zal worden uitgevoerd, is derhalve nihil.

Zinloos

Van Rossem is zich daarvan bewust. In een mail aan de raadsleden maakt hij officieel bekend dat hij zich niet langer zal inzetten voor de verwezenlijking van een autovrije Maliebaan. ‘Voortzetting van de activiteiten is volstrekt zinloos, omdat de gemeente niet van zins is – wellicht nooit van zins is geweest – om de randvoorwaarden voor een Promenade te realiseren. De gemeente heeft mijn inziens steeds heel beperkt gedacht vanuit verkeerstechnische overwegingen. De monumentaliteit van de Maliebaan interesseert haar kennelijk niet veel”, schrijft de historicus.

In de Maliebaan Promenade (,,Een laatste gebaar’’, zegt mede kritisch lid Ingrid van Ulden) wordt recht gedaan aan de historiciteit van de laan, die in 1636 is aangelegd. De kritische leden Van Rossem, Ingrid van Ulden en Mariette Graafland geloven dat de hele Maliebaan ingericht kan worden als een langgerekt park, omzoomd door autoluwe ventwegen. Een voor het auto’s afgesloten Maliebaan moet verkeerstechnisch op te vangen zijn in Utrecht-Oost door andere ontsluitingswegen, menen zij. Hoe dat eruit ziet, moet het ontwerp van bureau Stramien laten zien.

Varianten