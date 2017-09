Van Rossem staakt strijd om autovrije Maliebaan: 'Het interesseert de gemeente geen reet'

De historicus heeft er totaal geen vertrouwen in dat de gemeente iets gaat veranderen aan de huidige situatie, die hij eerder een 'historische vergissing' noemde.

U trekt een streep door uw bemoeienissen met de herinrichting van de Maliebaan?

„Klopt. Een persoonlijke beslissing. Ik heb er genoeg tijd en energie in gestoken. Ik vind dat de gemeente zich gruwelijk tekort doet.”

Hoezo dan?

„Ze hebben de mond vol over verkeersluw en fietsstad, maar voor een autovrije Maliebaan is blijkbaar een gedachtesprong nodig die ze op het Stadhuis niet kunnen maken. De auto krijgt telkens weer de prioriteit.”

U vindt dat zonde van de Maliebaan?

„En velen met mij. De weg is niet vorige week aangelegd, maar al in 1636 en dus monumentaal. Die wil ik behoeden voor verval. Want al dat gerij is niet goed voor die bomen, neem dat maar van mij aan. Krankzinnig natuurlijk, dat ooit is besloten de Biltstraat af te sluiten en de auto’s deze kant op te sturen. Verbijsterend onbenullig.”

„Nul-komma-nul. Ik heb sterk de indruk dat het monumentale karakter van de Maliebaan de gemeente geen reet interesseert. Die auto’s moeten kunnen doorrijden over deze ‘verkeersader’. Dat willen ze.”



Wat wil het comité dat u gaat verlaten?

„Dat pleit voor een promenade op de middenbaan, zonder dat het verkeer op de ventwegen toeneemt. Een aantal leden gaat nog wel door en hoopt op een compromis, maar ik niet. Half autovrij zie ik niet voor me. Je moet de Maliebaan als één geheel benaderen.”

Tegenstanders?

„Die zijn er. De middenstanders willen dat de klanten voor de deur kunnen blijven parkeren, er zijn genoeg bewoners die vinden dat het al jaren zo is als nu en dat het maar zo moet blijven. Tja, dat is ook een visie.”

Denkt u dat het ooit goed komt?

„Vast, maar dat maak ik niet meer mee. Kijk naar het Domplein. Je laat me meteen opnemen als ik voorstel om daar weer een parkeerplaats van te maken. Idem met de Neude. Geloof me, zo zal het met de Maliebaan ook zijn, over vele jaren.”

U heeft de strijd verloren.

„Toen ik mijn broer vertelde over het actiecomité waarvoor ik me aan het inzetten was, keek hij me meewarig aan en voorspelde dat ik het onderspit zou delven. Een gemeente heeft namelijk heel veel geduld en geld, zei hij. Hij had gelijk.”

Als alle auto’s elektrisch zijn, dan wordt het vast beter.

„Dat gaat niet gebeuren. En als dat wel gebeurt is het maar de vraag of dat zo goed is. Ik heb genoeg kennissen met zo’n zware Tesla. Je gelooft toch niet dat die allemaal op de bio-energie van Deense brandnetels rijden? Misschien zijn we wel beter af met een klein autootje op diesel.”