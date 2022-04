Van singer-songwriter tot postpunk: popcompetitie Parel van de Betuwe pakt draad weer op

De Parel van de Betuwe werd in 1990 bedacht bij Jeugdsoos ’75 in Buren (als Grote Prijs van de Betuwe, in 1991 veranderde de naam in Parel). De bandwedstrijd/popcompetitie is tot en met 2019 elk jaar gehouden, in vele zaaltjes in de Betuwe. Soms met veel deelnemers, dan weer minder, maar er is geen jaar overgeslagen. Tot in 2020 ook de Parel moest worden geschrapt wegens de coronapandemie.