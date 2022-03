Van stadshartloze Vinex, naar bruisend Brusselplein: allemaal dankzij vasthoudende Gilbert Isabella

column2015 was het Jaar van De Ruimte. Het was een jaar waarin stil werd gestaan bij de ruimtelijke toekomst van Nederland. In Leidsche Rijn blikten we die zomer, al kamperend op het Berlijnplein, samen met bewoners, projectontwikkelaars en ambtenaren van de gemeente Utrecht terug op wat de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) ons had gebracht.