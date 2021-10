Van Utrecht naar Parijs in 30 minuten: deze trein van de toekomst kan 1200 (!) kilometer per uur

Jan na 40 jaar voor de klas in Overvecht klaar met alle clichés over probleem­wij­ken: ‘Het is óveral keihard werken’

14 oktober Er dreigt een lerarentekort in de wijk Overvecht. Leraren dealen er vaker met kinderen die een achterstand hebben en vacatures worden maar moeilijk vervuld. Lesgeven in de wijk is niet altijd makkelijk, weet meester Jan Verkerk (60), die er al 39 jaar voor de klas staat. Maar dat clichébeeld van de probleemwijk met lastige kinderen, dáár is hij wel een beetje klaar mee. ,,Ook op een school in Wittevrouwen werk je keihard.”