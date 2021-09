Van Utrecht naar Real Madrid: sportarts Suzanne (31) heeft twee banen op 1700 kilometer afstand

Service­flat Park Boswijk gaat in nieuw jasje de markt op... op één voorwaarde

3 september Utrechtse Heuvelrug gaat akkoord met de verkoop van de huurappartementen in complex Park Boswijk in Doorn. Voorwaarde is wel dat in elk geval 88 woningen de komende tien jaar betaalbaar blijven voor middeninkomens.