Van varkensvlees in brievenbus tot dreigtelefoontjes: moskee is bedreigingen helemaal zat

De 44-jarige man die zondag op heterdaad werd betrapt, terwijl hij hakenkruizen schilderde op de ULU-moskee in de Utrechtse wijk Lombok, blijft voorlopig in de cel. Getuigen zagen hoe de man in de nacht van zaterdag op zondag de nazi-symbolen op de moskee kalkte. De politie kon de Utrechter daarna op de Leidseweg aanhouden. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten dat de verdachte in elk geval tot woensdag vast blijft zitten. ,,Daarna bekijken we wat er verder moet gebeuren.”



Wat het motief van de man is, is nog onduidelijk. Ook zijn advocaat laat daar niets over los. ,,Geen commentaar’’, is het enige dat ze kwijt wil.