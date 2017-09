Van wie is de Vismarkt?

Eigenlijk had in 1967 in Utrecht iedereen het rijk alleen. Eind jaren 80 klonk voor het eerst de roep om het alleenrecht van voetgangers. Het zou te gevaarlijk zijn aan de Vismarkt, te vol, te onduidelijk... Niks nieuws onder de Dom.

In die jaren stond de liberale verkeerswethouder Wim van Willigenburg aan het roer. En die vond het maar niks, regeltjes stellen, als het niet echt nodig was. Het kon best samengaan, vond hij. Als iedereen rekening hield met elkaar, een beetje geduld had, wat inschikte, dan konden we het best onderling oplossen. Iedereen was even stil. En dacht toen: 'Ja! Willem heeft gelijk'. Dat heeft ie nu al 30 jaar. De Vismarkt is van iedereen. Zou dat nu ineens echt niet meer vol te houden zijn?