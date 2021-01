Van winkels tot kantoren: grote stations lijken wel vliegvelden, maar wat blijft er over na de crisis?

VRAAG MAAR RAAK 70.000 nieuwe miljonairs erbij in Nederland, waar komen die vandaan?

7 januari 7100 miljonairs in Den Haag, 4600 in Rotterdam en 3800 in Utrecht... Eén ding is duidelijk: het aantal Nederlanders dat zes nullen op hun bankrekening heeft staan, blijft groeien. Er zijn in de afgelopen zes jaar zo’n zeventigduizend miljonairs bijgekomen in ons land. Waar komen al die miljonairs toch vandaan - en wordt de kloof tussen ‘arm en rijk’ niet steeds groter?