Van Zanen bezoekt winkelcentrum De Rijnbaan: 'Meld alles wat niet door de beugel kan'

Utrechtse basisscholen omzeilen nog altijd de inschrijfregels

20:30 Utrechtse basisscholen omzeilen de regels voor het inschrijven van leerlingen nog steeds volop. In vier Utrechtse wijken hebben scholen ook onderling afspraken gemaakt om elkaar niet af te troeven. In de praktijk komt het echter nog steeds voor dat ouders met de spreekwoordelijke echo in de hand de school in kunnen rennen om hun aanstaande kindje aan te melden.