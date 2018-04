'Van zorgbudgetten kun je toch geen Porsche rijden?'

Mocro-maffia Plantenkweker vrijgelaten in liquidatiezaak Reduan B. , dna blijft raadsel

19:57 De 31-jarige directeur van een tropische plantenkwekerij uit De Lier, die zaterdag werd aangehouden in het onderzoek naar de liquidatie in Amsterdam-Noord, is vrijgelaten. Het politieonderzoek heeft geen nieuwe aanwijzingen opgeleverd van mogelijke betrokkenheid bij de liquidatie. De politie onderzoekt wel hoe het dna van de man op een van de wapens is terechtgekomen.