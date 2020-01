Vanaf 2021 definitief géén numerus fixus meer op ‘booming’ studie Kunstmatige Intelligentie

De studie Kunstmatige Intelligentie (KI) aan de Universiteit Utrecht groeide in vier jaar tijd van 40 naar 230 studenten per jaar. Om deze enorme groei bij te benen investeert de UU de komende vier jaar drie miljoen euro extra in onderwijs en onderzoek rondom KI. Om alle geïnteresseerde studenten een plekje te bieden, geldt er vanaf 2021 géén numerus fixus meer, oftewel een maximum aantal studenten.

Op dit moment geldt een maximum aantal van 150 studenten dat per jaar mag starten aan de bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie op de Universiteit Utrecht. Door de groeiende populariteit moeten geïnteresseerde studenten in spe nu door een selectie. Die bestaat uit twee toetsen, de beoordeling van hun cijferlijst van de middelbare school en vragen over hun motivatie. Omdat de opleiding zo populair is, sluit de inschrijving voor de studie al op 15 januari, veel eerder dan studies waar geen ‘fixus’ op zit.

Volgens de Universiteit Utrecht is dit niet wenselijk voor een vak dat zo snel groeit en waar veel vraag naar is vanuit de arbeidsmarkt. Daarom geldt vanaf 2021 geen numerus fixus meer. De 3 miljoen euro die de universiteit extra gaat investeren in onderwijs en onderzoek rondom het vak moet er onder andere voor zorgen dat er genoeg docenten zijn om de studenten te begeleiden.

Snel groeiende wetenschap

Kunstmatige intelligentie is een snelgroeiende wetenschappelijke discipline die een grote invloed heeft op ons dagelijks leven: dingen die eerst door mensen werden uitgevoerd kunnen soms goedkoper, betrouwbaarder en nauwkeuriger uitgevoerd worden door algoritmes. Voorbeelden van toepassingen van KI zijn zelfrijdende auto’s, zorgrobots, en dichterbij nog: je mobiele telefoon die zich ontgrendelt door je gezicht of stem te herkennen.

Tijdens de opleiding KI houden studenten zich in grote lijnen bezig met de denkwijze van de mens, om dit vervolgens te vertalen naar de denkwijze van een computer. Of juist andersom: in hoeverre kunnen we van computers leren hoe we als mensen denken?

De interesse in de studie is een landelijke trend die opgaat voor alle zeven KI-studies in Nederland.

