Vanaf vandaag bezorgt McDonald’s ook in Leidsche Rijn

Na het succes van McDelivery in de binnenstad van Utrecht, is de bezorgservice nu ook beschikbaar in Leidsche Rijn. Via de app van Uber Eats kunnen Leidsche Rijners vanaf vandaag de Happy Meals thuis laten bezorgen. ,,Er wonen bijna 88.000 mensen in Leidsche Rijn. Ik vond dat we hier – net als in de binnenstad – echt een service als McDelivery konden gebruiken”, zegt de franchisenemer van McDonald’s Leidsche Rijn, Pieter Honing.

In de Utrechtse binnenstad bezorgt de fastfoodketen al sinds 2017 aan huis via Uber Eats. In de app kunnen mensen een filiaal naar keuze selecteren om een bestelling te plaatsen. Zodra de koerier de bestelling heeft opgehaald en in de buurt is, krijgt de besteller een melding.

Hoewel McDonald’s in Azië en het Midden-Oosten al meer dan twintig jaar bezorgt, is de bezorgservice van McDonald’s in Nederland nog vrij nieuw. Utrecht was een van de eerste plaatsen waar het bezorgen twee jaar geleden geïntroduceerd werd. Inmiddels worden de burgers in 18 plaatsen in Nederland aan de deur afgeleverd, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Delft en Almere.

Met Kerst vorig jaar bezorgde McDonald’s nog niet in Leidsche Rijn, maar werd er wel veel eten besteld. We reden Eerste Kerstdag mee met een maaltijdbezorger.