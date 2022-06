Vandaag trekt de Canal Pride door Utrecht en dit is de route van de kleurrijke botenparade

Veteranen worden vanaf nu in Vianen geëerd met witte anjers

In het bijzijn van veteranen uit Vijfheerenlanden, heeft burgemeester Sjors Fröhlich een Witte Anjer Perk onthuld in Vianen. Dit perk bestaat uit twee delen waarin witte anjers zijn geplant. Met deze bloemen toont Vijfheerenlanden haar erkenning en waardering voor de veteranen in de gemeente.

2 juni