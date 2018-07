Vandaag vonnis in moordzaak Anne Faber

Het openbaar ministerie eiste 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Volgens het OM is moord niet bewezen omdat P. niet aantoonbaar een vooropgezet plan had. Dat het OM geen levenslang heeft geeist heeft er mee te maken dat hij op die manier na zijn celstraf het tbs-traject in moet, bij levenslang gebeurt dat niet en kan hij vervroegd vrijkomen (na 25 jaar).Vandaag wordt duidelijk of de rechters meegaan in de gedachtengang van de aanklagers.

Fietstocht

P. verbleef op dat moment in de buurt in een kliniek waar hij werkte aan een terugkeer in de maatschappij. Daarbij kreeg de 28-jarige inwoner van Zeewolde veel vrijheden. Hij had een jarenlange gevangenisstraf uitgezeten voor een dubbele verkrachting in Nijkerk.

Verklaringen

De zoektocht naar Anne Faber duurde een kleine twee weken. P. bleek haar, nadat hij haar had verkracht en vermoord, te hebben begraven in een natuurgebied bij zijn woonplaats. De politie kwam hem op het spoor nadat er DNA was gevonden op de jas van het slachtoffer. P. vertelde waar zelf hij Anne had begraven.