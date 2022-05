Vandalen verwoesten veld hockeyclub, tienduizenden euro’s schade: ‘Dit is niet zomaar een vernieling’

Een kwart van het hockeyveld is vernield. Het gaat om de veldlaag, de toplaag, die er voor een kwart van het veld vanaf is getrokken. Daardoor kijk je nu naar de onderlaag aan. ,,Dit zal algauw tienduizenden euro‘s kosten”, schat voorzitter van de hockeyvereniging Sanne Ruijs.

Ongeloof

Hij werd zondagochtend gebeld door zijn collegabestuurslid en besloot meteen naar de club te komen. ,,Ik voelde vooral ongeloof toen ik aankwam. Hier is echt veel energie in gaan zitten, dacht ik.”

Zo’n toplaag is namelijk loodzwaar. Ruijs denkt dat dit een ‘groepsactiviteit‘ is geweest. ,,Dit moet je echt met veel mensen doen. Er moet een groep actief zijn geweest die dit met veel geweld heeft gedaan.”

Hij heeft geen idee wie dit geweest kunnen zijn, want de club heeft al jaren niet te maken gehad met vernielingen. ,,Amerongen is een rustig dorp wat dat betreft”, zegt Ruijs. Het is hem dan ook een raadsel hoe dit heeft kunnen plaatsvinden. Vooral vanwege de omvang. ,,Een ruitje ingooien, kun je je nog voorstellen, maar hier is echt energie in gestoken. De mensen die dit hebben gedaan, moeten er bezweet vanaf zijn gekomen.”

Onbespeelbaar

Zuur, is het. Ook omdat de club dit jaar vijftig jaar bestaat. Over drie weken is er een groot lustrumweekend, waar het veld hard voor nodig was. De Haaskamp wil dolgraag weten wie dit op zijn of haar geweten heeft en is daarom op zoek naar getuigen. Zelf hadden ze op dit stuk van het veld geen camera’s hangen, dus vragen ze bij omliggende verenigingen om beelden. Ook de politie onderzoekt de zaak.