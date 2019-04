Vanuit een bloedhete kas op de Neude vraagt ‘Jan’ aandacht voor eenzaamheid

Een vermoeide blik uit het raam en eindeloos roeren in een kopje koffie. Zo slijt de 78-jarige ‘Jan’ vandaag de uren in een bloedhete kas op de Neude. Wachtend tot hij door omstanders wordt bevrijd.

In werkelijkheid heet hij geen Jan, maar Henk Berkelaar. Het is een acteur die door het Oranjefonds is ingehuurd om aandacht te vragen voor eenzaamheid. Een dag lang laat hij zich vandaag opsluiten in een glazen kas op de Neude. Omstanders moeten ‘Jan’ door middel van aanwijzingen proberen te bevrijden - als in een soort escape room. ,,Hopelijk doen ze er niet te lang over”, zegt Berkelaar met een zucht. ,,Het is toch wel echt warm binnen.”

De acteur is bezig voor de goede zaak. ,,Strijden tegen eenzaamheid geeft natuurlijk wel energie. Zelf heb ik gelukkig heel veel lieven mensen om m'n heen. Maar er zijn er genoeg voor wie aan de dagen geen einde lijkt te komen.”

Supermarkt

Dat laatste wordt beaamd door Nerina Vilchez van het Oranjefonds. ,,In Nederland leven zo'n 175.000 mensen in ernstige eenzaamheid, veelal ouderen. Mensen die soms dagenlang met niemand praten. Voor wie een uitje naar de supermarkt het enige hoogtepuntje van de dag is. Voor die groep willen we iets betekenen.”

Het Oranjefonds heeft sinds enige tijd een maatjesproject. ,,Dat zijn vrijwilligers die met ouderen op stap gaan. Met ze praten. En ze weer mee laten doen aan de samenleving.”