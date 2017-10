Variatie in kleuren 'geveldak' Holland Casino onzeker

Holland Casino Utrecht, die naar een plek aan de A12 verhuist, wil op haar nieuwe lichtgevel per week of per dag variëren in kleuren. Dit ziet de welstandscommissie, een groep mensen die het gemeentebestuur adviseert over bouwplannen, echter in het geheel niet zitten.

Architect Wouter Zaaijer lichtte de details van de nieuwe vestiging aan de Winthontlaan vanmorgen toe aan de commissie. Het oordeel van de commissie is zwaarwegend. Volgens Zaaijer vormt de met schubben bedekte gevel, die als een ‘opwaaiende rok’ over het glazen gebouw valt, een mooi karakteristiek.

Esthetisch

Het idee is dat wanneer de duister invalt de gevel annex dak gedempt wordt verlicht met wit licht. ,,Dat is esthetisch heel mooi. We willen per dag, maand of seizoen ook kunnen variëren in kleur, zodat de gevel ook met gedempt rood, groen of geel licht is te bewonderen. Ook leeft het plan stilstaande dia’s te vertonen.’’

Maar daar stak de welstandscommissie een stokje voor. ,,We willen éénkleurig licht op de gevel en geen stilstaande diavertoningen.’’ Door de afwijzing van de commissie is het onzeker of Holland Casino haar wens voor een veelkleurige gevel uit kan voeren. De architect komt binnenkort nog een keer terug met plan.

Duurzaam

Over de rest van het ontwerp, dat zich al in een vergevorderd stadium bevindt, is de commissie wel enthousiast. Het casino krijgt een oppervlakte van ruim 10.000 vierkante meter en wordt duurzaam gebouwd met een warmte-koudeopslag en groene daken en gevels. Het gebouw wordt diervriendelijk met ruimte voor vogels.