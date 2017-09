Vastgoedbedrijven maken jacht op huiseigenaren in Wittevrouwen

Onder meer in de Utrechtse wijk Wittevrouwen zijn tientallen brieven verspreid waarin de eigenaren worden aangespoord hun huis te verkopen en vervolgens te huren van het bedrijf.

Quote Wat er overblijft, valt vaak erg tegen Hans André de la Porte, Vereniging Eigen Huis Makelaars en de vereniging Eigen Huis plaatsen kanttekeningen bij dergelijke transacties: de verkoopprijs is vaak te laag en de huur aan de hoge kant. ,,Wat er overblijft, valt vaak erg tegen. Maar voor wie acuut geld nodig heeft, kan het een optie zijn'', zegt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis.

Marc van Elk, directeur van Damborg uit Amsterdam, het bedrijf dat in onder meer Wittevrouwen huiseigenaren aanschreef, weerspreekt die kritiek: ,,Een taxateur waardeert de woning en de eigenaren mogen daar zelf een eigen taxateur tegenover zetten. Dat gebeurt vaak ook.''

Dat daarna de hoofdprijs aan huur betaald moet worden, is volgens hem niet het geval: ,,Wij houden ons aan alle regels.''

Makelaars in de stad zien het aanschrijven van huiseigenaren in de stad voor dit soort transacties toenemen. Het is volgens hen ingegeven door de beleggers die hun vermogen in woningen willen investeren als zekere belegging voor de langere termijn.

Huiseigenaren aan de andere kant hebben hun bezit de afgelopen jaren soms tonnen meer waard zien worden, maar kunnen niet over dat geld beschikken zonder te verhuizen. Verkoop van de woning om er als huurder te blijven wonen kan daarvoor een oplossing zijn.

Kritiek

Quote Mensen die dat soort biedingen doen, zijn er alleen op uit gemakkelijk geld te verdienen Bastian de Rooij, Van Doorn makelaardij Beleggers zijn in Utrecht op jacht naar huizen met overwaarde. Eigenaren kunnen cashen door hun huis te verkopen en vervolgens terug te huren. Op die handelwijze wordt van diverse kanten kritiek geleverd.

Makelaar Bastian de Rooij van Van Doorn makelaardij taxeerde recentelijk een woning van een eigenaresse die ook een aanbod van een vastgoedbelegger had gekregen. ,,Dat was echt veel te laag, zo weinig dat het niet aantrekkelijk was. Mensen die dat soort biedingen doen, zijn er alleen op uit gemakkelijk geld te verdienen.''

Dat laatste is volgens Van Elk zeker niet de bedoeling. We beleggen voor de lange termijn voor vermogende particulieren en moeten ons rendement uit de huurinkomsten halen. We zijn ook geïnteresseerd in panden met wat achterstallig onderhoud die we kunnen opknappen. Zo voegen we ook waarde toe.''

Zorgvuldig

Volgens Van Elk worden de woningen zorgvuldig geselecteerd. ,,We gaan zelf kijken en combineren dat met gegevens uit onder meer het kadaster.''