Vaten chemisch afval gevonden in bosgebied bij Bilthoven

Bilthoven heeft er 99 sociale huurwonin­gen bij

21:28 Met de naderende voltooiing van het appartementencomplex De Leijen-Zuid in Bilthoven komt er weer beweging in de sociale huizenmarkt. Een beetje beweging, want de wachttijd van ruim tien jaar op een sociale huurwoning in de gemeente De Bilt zal er niet direct korter mee worden.