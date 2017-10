'Vechtpartij' in Utrecht blijkt promotiestunt van band

Bökkers zette gisteravond foto's van zichzelf op Facebook met een bebloed gezicht en knokkels. Zijn management bevestigde vanochtend nog dat 'hij na een optreden in Utrecht 's avonds in gevecht is geraakt.'

Het blijkt echter een reclamestunt voor een nieuw nummer. De videoclip daarvan, die naar het schijnt in zijn woonplaats Heino is opgenomen, is vanmiddag online gezet op YouTube. Daarin is Hendrik Jan Bökkers te zien met vergelijkbare wonden in zijn gezicht als op de foto's op Facebook.