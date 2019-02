Vechtscheiding loopt compleet uit de hand: Veenendaalse Simone vast voor moordplan op ex

De vechtscheiding met haar aan cocaïne verslaafde ex was zo uit de hand gelopen, dat ze besloot om hem om het leven te laten brengen. Vanwege die verdenking zit Simone S. (33 jaar) uit Veenendaal nu al een halfjaar in de cel.

De moord zou worden uitgevoerd door de drugsdealer die haar ex van zijn coke voorzag. ,,Ik kan jou wel helpen’’, zou hij de Veenendaalse hebben laten weten. Simone liet hem weten grote problemen met haar ex te hebben, waarop drugsleverancier ‘brommertje’ voorstelde die dag nog ‘goed spul’ naar de ex brengen. Om hem een dag later om te brengen met een fout drugsmengsel. Dat alles moest een definitief einde maken aan de relatie vol geweld met de vader van haar kinderen.

Maar zover kwam het nooit. Simone zorgde wel dat ‘brommertje’ de 1100 euro kreeg waarvoor hij de moordpoging zou ondernemen. Maar in actie kwam hij niet. Uiteindelijk stapte Simone in augustus vorig jaar naar de politie met het verhaal dat ze was opgelicht en werd in eerste instantie alleen de drugsdealer aangehouden. Niet veel later volgde de arrestatie van Simone zelf en ook haar moeder belandde in de cel voor betrokkenheid bij de geplande moord.

Maar wie heeft het moordplan nu eigenlijk bedacht? Die vraag is volgens Simones advocaat Fabian Siccama cruciaal in de strafzaak. Volgens hem is geen sprake van uitlokking tot moord maar was ‘brommertje’ degene die het plan bedacht en is Simone daarin meegegaan. De dealer zou ook gezegd hebben: ,,Geef me nu 500 euro en ik doe het vandaag meteen nog. Ik regel dat hij een foute dosis krijgt.’’

Kinderen uit huis geplaatst

Huilend hoorde Simone vandaag het verhaal aan, waarvoor ze al sinds de zomer in de gevangenis zit. Snikkend en tranen wegvegend met haar trui deed ze een beroep op de rechtbank om haar voorarrest te schorsen, zodat ze ook haar kinderen - die voorlopig uit huis zijn geplaatst - eenvoudiger kan zien. Haar advocaat benadrukte dat ze aan alle mogelijke voorwaarden wil meewerken, als ze maar naar het huis mag dat ze dreigt kwijt te raken.

Maar daar voelde de officier van justitie niets voor, vooral vanwege het herhalingsgevaar en de hoogte van de mogelijke straf (twaalf jaar). ,,Ze heeft geprobeerd haar ex uit de weg te ruimen rond een problematische scheiding waar kinderen bij betrokken zijn.’’

Deze maand krijgt de vrouw opnieuw een psycholoog op bezoek. Die taxeerde eerder het recidiverisico als matig tot hoog. De rechtbank stelt door gebrek aan onderzoek momenteel niet goed te kunnen inschatten hoe groot die kans op herhaling momenteel nog is en besloot Simone niet vrij te laten voor de inhoudelijke behandeling van de zaak in mei. ‘Brommertje’ en de moeder van Simone wachten sinds november in vrijheid de behandeling van hun strafzaak af.