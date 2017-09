'Vechtse Vaarparade wordt steeds mooier'

De vaarparade over de Vecht vanaf Loenen door Breukelen naar Maarssen is in zes jaar tijd uitgegroeid tot een groot jaarlijks evenement. 100 tot 200 mooi verlichte en uitgedoste boten varen over de Vecht langs duizenden enthousiaste toeschouwers als symbolische afsluiting van het vaarseizoen.

„In het tweede weekend van september veranderen de bedieningstijden van de bruggen en gaat iedereen weer aan het werk. Daar werd nooit bij stilgestaan”, vertelt Arjan van den Hoek. Hij is de organisator en voorzitter van Stichting Evenementen Stichtse Vecht. De eerste editie was een sloepentocht, het jaar daarna was de feestelijke tocht voor alle soorten boten. Komende zaterdag staat de zesde Lichtjesparade op het programma.

Na een afwezigheid van twee jaar keert het Flyboardteam terug. De stuntshow met het vliegende plankje (omhoog gestuwd door twee waterstralen) werd bekend door een spectaculaire selfie tijdens de Gay Pride in Amsterdam in 2015. Het team haakt vanaf Breukelen aan.

Prijzen

Aan het einde worden prijzen uitgedeeld voor de meest verlichte, mooist versierde en meest originele boot. „De parade wordt steeds mooier”, vindt Van den Hoek. „Met led-verlichting is het makkelijk om boten te versieren. We zien dat langs de kant steeds meer huizen verlicht worden. Dan heb je vanaf de boot ook wat te zien. Dit jaar hebben we voor het eerst een prijs voor het mooiste verlichte huis.”

Er is streng toezicht om de veiligheid te waarborgen. Inschrijven is verplicht. Schippers die zich niet aanmelden worden eruit geknikkerd, waarschuwt Van den Hoek. Ook de politie en Waternet zijn aanwezig.