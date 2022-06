Veegwagen brandt volledig af op A12: file door olie op de weg wordt steeds langer

Een wilde nacht op het Spino­zaplant­soen: bedreiging met vuurwapen, aanhouding én brand

In een woning aan het Spinozaplantsoen in Utrecht is in de avond en nacht van 21 op 22 juni een man aangehouden en een brand uitgebroken. De man zou een buurtbewoner met een vuurwapen hebben bedreigd. De brand ontstond een paar uur na de aanhouding in de woning van de verdachte. Of er een connectie is tussen de twee zaken weet de politie nog niet.

