Veel belangstelling voor herzien 'Centrumplan Cabauw'

,,We denken dat er voor iedereen wat bij zit'', zegt bestuurslid Dick Nederend van CSS over de verschillende typen woningen. Ze komen op het terrein van de voormalige Gerardus Majellaschool aan de Kolfbaan. De levensloopbestendige appartementen, in drie bouwlagen, variëren in prijs van 150.000 tot 265.000 euro. Van de eengezinswoningen kosten de tussenwoningen 240.000 en de hoekwoningen 245.000 euro. Alle huizen worden opgeleverd inclusief keuken, toilet en badkamer. Van Baaren Aannemers uit Cabauw is de bouwer.