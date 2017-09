Veel belangstelling voor veiling seksboten Zandpad

De belangstelling voor de voormalige prostitutieboten aan het Zandpad lijkt groot. De woonarken worden via internet geveild. Marc van den Bosch van eigenaar DdeG Groep zegt al van verschillende kanten benaderd te zijn voor onderhandse verkoop.

,,Nu moet het maar via de veiling gaan’’, laat hij desgevraagd weten. ,,De veiling loopt vanaf vanavond tot 18 september. Volgende week vrijdag is er nog een kijkdag. De woonboten, waarvan de meeste drie of vier voordeuren hebben worden geveild met inzetbedragen variërend van 500 tot 2.500 euro.

Peeskamers

De 23 woonschepen met peeskamers moeten van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor 1 december weg zijn van hun ligplaats aan het Zandpad. Eigenlijk was de deadline al op 1 september, maar met de veiling in het vooruitzicht is drie maanden uitstel verleend. In de veilingvoorwaarden staat dat de kopers de arken voor eigen rekening voor 11 oktober weg moeten halen.

Toenmalig burgemeester Aleid Wolfsen heeft de prostitutie op de boten in mei 2013 gesloten. Daarna zegde het waterschap de huurcontracten met de booteigenaren op. De eigenaren moesten de boten per 3 maart 2014 weghalen. Daar is het door diverse procedures niet van gekomen.

Liggeld

Volgens van den Bosch is de veiling de voordeligste en meest praktische oplossing om de arken van het Zandpad weg te krijgen. ,,Ik heb nog de mogelijkheid bekeken er tien in Nieuwegein neer te leggen, maar dat kost alleen al 70.000 euro liggeld per jaar.’’