Veel lagere straf: 14 maanden cel voor crash Nieuwegein waarbij vriend om het leven kwam

De man die in februari in Nieuwegein een ongeluk veroorzaakte waarbij een goede vriend van hem om het leven kwam, moet 14 maanden de cel in. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald. Behalve een celstraf kreeg hij ook een rijontzegging van vijf jaar. Het OM eiste twee weken geleden vijf jaar cel.

De 23-jarige Zouhair C. reed in de nacht van 3 op 4 februari zo hard over de Utrechtsestraatweg in Nieuwegein, dat hij met zijn eigen auto uit de bocht vloog en drie geparkeerde auto’s ramde. De even oude Ilias Azarkan zat naast hem en werd uit de auto geslingerd. Hij overleed ter plekke. Drie jonge vrouwen uit Den Bosch die achterin zaten, kwamen er zonder kleerscheuren vanaf.

Tussen het publiek

Zouhair C. vluchtte na het ongeluk van de plek des onheils nadat hij op intimiderende toon de meiden had bezworen tegen de politie te zeggen dat hij niet niet had gereden. Samen met een vriend die voor hem reed tijdens het ongeluk, ging hij tussen het publiek staan dat op het ongeluk was afgekomen.

Daarna vluchtte hij naar Marokko en wat later naar zijn vriendin in Kesteren. Daar liep hij tegen de lamp door een afgeluisterd telefoongesprek. Hij werd in maart gearresteerd.

145 km/u

Uit technisch onderzoek bleek dat C. tijdens de rit van de Kanaalstraat in Lombok naar het huis van zijn vriend in Nieuwegein snelheden tot 145 kilometer per uur had gehaald. De drie meiden achterin en Ilias Azarkan zouden verschillende keren hebben geroepen dat hij rustiger moest rijden.

Het Openbaar Ministerie denkt dat C. met de vriend die voor hem reed aan het racen was. Hij heeft hem onderweg meerdere keren ingehaald. Volgens C. was er echter geen sprake van een wedstrijdje.

C. werd in het verleden al elf keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs en drie keer op rijden onder invloed.

Emoties