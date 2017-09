Veel landbouwvoertuigen op de weg vanwege oogsttijd

Weer is het raak in Culemborg, twee auto's in brand

7:06 De brandweer van Culemborg is voor de derde nacht op rij druk geweest met autobranden. Deze keer betrof het twee geparkeerde auto's aan de Eemweg. Onderzoek moet uitwijzen of beide voertuigen zijn aangestoken, of dat het vuur is overgeslagen.