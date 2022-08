Café Zeezicht aan de Nobelstraat is verleden, maar geenszins vergeten tijd. Menig oud-Utrechter mijmert nog over de jaren voor 1997. Boslust daarentegen schaft nog altijd de kost. De naam moet een knipoog geweest zijn van Henk Hoogenkamp, want er was, ook in 1984, geen boom te bekennen in de Mariastraat. De uitbater had indertijd overigens al een paar successen in de stad op zijn naam staan, zoals De Tregter en Het Oude Tolhuys. Voor Boslust had hij Zuid-Amerikaanse plannen, maar het liep uit op een deceptie.