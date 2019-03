Veel minder treinen tussen Utrecht en Amsterdam door wisselstoring

Video FC Utrecht-publieks­lie­ve­ling Mark van der Maarel helpt mantelzor­ger een handje als tuinman

28 maart Vijf spelers van FC Utrecht trokken de provincie in om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en hen even te helpen met hun loodzware taak. Het bezoek was gekoppeld aan de start van een campagne van hoofdsponsor Zorg van de Zaak die benadrukt hoe belangrijk de rol van mantelzorgers is.