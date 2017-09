Voelen krekels pijn? De PvdD zet je aan het denken

8:04 Voelen insecten pijn? Kunnen ze verdrietig zijn? Of angstig? Het zijn interessante vragen waar niemand een definitief antwoord op heeft. Entomologen, insectwetenschappers, hebben vastgesteld dat geleedpotigen niet over dezelfde receptoren beschikken waarmee mensen pijn registreren. Bovendien is het vermogen tot het voelen van pijn evolutionair contraproductief voor beestjes die sowieso maar heel kort leven.