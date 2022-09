Veel schade: congrescentrum Nieuwegein is voorlopig dicht na grote brand

Streekver­voer staakt vandaag in Utrecht en Noord-Hol­land, komende dagen stakingen in andere provincies

De stakingen in het streekvervoer gaan de tweede dag in. Op woensdag staken regionale bus- en tramchauffeurs in de provincies Utrecht en Noord-Holland voor een betere cao. In deze provincies verwacht vakbondsbestuurder Marijn van der Gaag (FNV Personenvervoer) dat “het gaat vlammen”.

7 september