Veelbesproken vastgoedman Wim Oostveen ongeneeslijk ziek

De vastgoedman zag zich vorig jaar genoodzaakt om als raadslid terug te treden, vanwege geplande grondaankopen en een hogerberoepszaak met de gemeente Utrecht over bouwgrond in Leidsche Rijn. De betrokkenheid van Oostveen bij bouwprojecten in dit stadsdeel leidde regelmatig tot discussies over zijn dubbelrol.