Veelvraat weigert in restaurant te betalen en wordt door arrestatieteam ingerekend

Een man die woensdagavond weigerde te betalen in een restaurant in Doorn en met een mes aanwezigen bedreigde, is met veel moeite gearresteerd. Een stroomstootwapen werd ingezet om de agressieve klant onder controle te krijgen. ,,Hij ging van alles proeven achter de bar.”

De dag na de gebeurtenissen in zijn Chinese restaurant is de eigenaar nog vol van wat hem de avond ervoor is overkomen. ,,Toen hij dat mes uit de keuken wist te pakken en daarmee begon te dreigen, zijn we allemaal weggerend.”

Sluitingstijd

De eigenaar van Happy Garden aan de Amersfoortseweg in Doorn heeft nog helder op zijn netvlies wat er is gebeurd met de voor hem onbekende man. ,,Hij bleef maar eten, tot sluitingstijd aan toe. En toen wilde hij nog niet weg en weigerde hij te betalen.’’

Waarom de man zich zo opstelde, is niet duidelijk, maar onder invloed van drank leek hij in elk geval niet. ,,Hij bestelde alleen maar cola. Maar toen hij dat mes eenmaal te pakken had, heeft hij achter de bar whisky en allerlei andere dingen geproefd.”

Dat proeven gebeurde op het moment dat personeel al naar buiten was gevlucht en de laatste klanten al lang waren vertrokken. ,,Hij had al heel veel gegeten, maar wilde doorgaan met eten, zei hij”, sipt de eigenaar. ,,We hebben uiteindelijk twee uur buiten staan wachten, voordat we weer naar binnen konden.”

Twintig agenten

,,De politie kwam met twintig agenten, tien auto’s en met honden. Allemaal voor die ene man met dat mes.” Toch besloot de man zich niet zomaar over te geven: hij toonde zich niet onder de indruk van een agent met politiehond. Daarom werd besloten het arrestatieteam in te zetten.

,,Dit arrestatieteam is getraind voor zo’n gevaarlijke verdachte”, verklaart een woordvoerder van de politie Midden-Nederland de grote inzet. ,,De inzet van een taser bleek in dit geval het beste te werken. Er is niemand gewond geraakt en dat is het belangrijkste.”