Veenendaal bezorgd over jongeren die lachgas gebruiken

De partij ProVeenendaal wil daarom van het gemeentebestuur weten of het bekend is met de signalen van bezorgde burgers dat er een toename zou zijn van het gebruik van de lachgas-ampullen. De patronen worden na gebruik weggegooid en worden op straat gevonden.

ProVeenendaal vraagt of het gemeentebestuur weet van de ogenschijnlijke toename van het gebruik en of daarover al gesprekken met Jeugdzorg en horecaondernemers zijn geweest. Ook wordt gevraagd om voorlichting richting jongeren om ze op de mogelijke gezondsheidsrisico’s te wijzen.

Ook in Utrecht bestaan zorgen over het toenemende gebruik van lachgas. De ampullen zijn legaal en gewoon te koop in de winkel. Het gas wordt via een ballon opgezogen en geeft het gevoel van dronkenschap. Na maximaal vijf minuten is de roes uitgewerkt. Inmiddels staat het roesmiddel in de top drie van uitgaansdrugs staat, naast cannabis en ecstasy.