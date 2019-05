Veenendaal heeft plots een illegaal zebrapad: ‘Denk dat het een geintje is, maar het werkt heel goed!’

Complimen­ten­meis­jes delen uit op Hoog Catharijne: ‘Dit maakt wel mijn ochtend’

11:45 Veel mensen in ons land zetten zich in voor anderen en ook jíj kunt iets kleins doen wat van waarde is voor een ander. Het is de boodschap die de hele maand mei centraal staat in het ‘sociaalste straatje van Nederland’: de gang in Hoog Catharijne die loopt van de Lush aan het Stationsplein, tot de Bakker Bart bij de uitgang bij het Moreelsepark.