Veenendaal in beroep tegen uitspraak ACM over betaald parkeren

Het is volgens de ACM de gemeente niet toegestaan verliezen te dekken uit algemene middelen van de stad. Dit is belastinggeld. In plaats daarvan zou Veenendaal kostendekkende tarieven moeten gaan rekenen. Met deze uitspraak in handen zou parkeergarage Q-park mogelijk een rechtszaak kunnen aanspannen tegen de gemeente Veenendaal om die tarieven ook af te dwingen. Q-Park, eigenaar van twee garages, heeft begin dit jaar een klacht ingediend bij de ACM over de gemeente.