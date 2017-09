Veenendaal neemt afscheid van burgemeester Wouter Kolff: 'Jammer dat hij gaat'

Mimi Wielaert herinnert zich de dag dat de burgemeester het plantsoentje in haar straat in het centrum van de stad kwam openen. „Dat deed hij zo aardig, hij hielp nog even mee. Althans, hij had de spade vast. Een gezellige, aardige man. Ik wil graag afscheid van hem nemen.”

Als nieuwe inwoonster van Veenendaal dacht Saskia Koppert te beginnen bij de burgemeester als eerste kennismaking met de stad. Ze is notaris en woont pas een maand in Veenendaal. „Dat vond hij direct een heel leuk idee en hij nodigde me uit. Hij sprak met zo veel warmte over Veenendaal. Ik voelde me eigenlijk direct thuis. Het was goed.”

Als enige bezoeker haalt Jan Roesink de politieke crisis aan, toen alle wethouders hun functie neerlegden. Kolff zat een paar weken alleen aan het roer en grapte dat de collegevergaderingen toen erg kort duurden. „Dat had hij misschien anders moeten oplossen. Voor de rest is het een prima man, jong. Jammer dat hij gaat. Dordrecht is een mooie stad met veel monumenten. Ik ben er zaterdag voor de Open Monumentendag nog geweest.”

Verbinder

Sjaak Tromp noemt de vertrekkende burgemeester een verbinder. Iemand die progressief en conservatief bij elkaar wist te brengen. „Dat vond ik bijzonder. Het is een prettige man en ik wist ook wel dat hij niet in Veenendaal zou blijven. Ik heb hem een paar keer gesproken en wilde hem graag gedag zeggen.”

Volledig scherm Het afscheid van Teun Weijman is innig. © William Hoogteyling

Uit Nieuwegein waren Cees van Suylekom en Martijn Reijmerink naar het stadhuis van Veenendaal gekomen. Kolff was immers voor zijn Veenendaalse periode wethouder in Nieuwegein. De 'vrolijke vrijdagmiddagen' waren berucht. „Laten we zeggen dat het altijd heel gezellig werd”, zegt Van Suylekom cryptisch.