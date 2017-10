Veenendaal trekt miljoen uit om verkleining stadsstrand te beperken

VVD, CU, D66 en Lokaal Veenendaal, een nipte meerderheid in de raad, willen nu een inventarisatie laten maken van alternatieven waarbij het stadsstrand behouden kan blijven, maar dan in een variant waarvan ook een beperkt deel bebouwd gaat worden, om de winkelroute in het centrum af te maken. Nu kijkt het stadsstrand uit op de lelijke achterkant van winkelpassage Corridor, en dat zou winkelend publiek afschrikken.



Die inventarisatie met alternatieven moet dan vergeleken worden met twee andere opties: het hele stadsstrand behouden of het verplaatsen van theater De Lampegiet naar de stadsstrandlocatie. Daarna zou er een brede dialoogavond moeten komen over de drie opties. Dat plan werd breed gedragen in de raad.