Veenendaal vangt tijdelijk extra vluchtelingen Ter Apel op: ‘Situatie is schrijnend en onhoudbaar’

Januari

Burgemeester Gert-Jan Kats: ,,De situatie in Ter Apel is nog steeds schrijnend en onhoudbaar. Dagelijks zien we de beelden in de media van de mensonterende omstandigheden. De landelijke overheid doet opnieuw een dringend beroep op gemeenten en veiligheidsregio’s om nog meer noodopvangplekken klaar te maken. In Veenendaal nemen we daarom onze verantwoordelijkheid en bieden we tijdelijk aan nog meer mensen een plek in het voormalig hoofdkantoor van BelCompany aan de Wageningselaan.”