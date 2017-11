Veenendaal wil Pniëlkerk voor een miljoen opknappen en dan verkopen

Julianaweg is de ‘Bi­bli­o­theek­s­traat’ van Utrecht met 446 leden

8 november Op de kop af 125 jaar bestaat Bibliotheek Utrecht dit jaar. Begonnen in 1892 in gebouw Concordia in de Loeff Berchmakerstraat en over anderhalf jaar in het oude postkantoor aan de Neude.