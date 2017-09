Veenendaalse flatbewoners willen ook afval scheiden

Van flatbewoners in Veenendaal wordt het gft-afval niet apart opgehaald. En daar balen hoogbouwbewoners van. De gemeente ziet nog geen goed alternatief. ,,Inzameling van gft bij hoogbouw is een uitdaging.’’

Sinds 2016 heeft Veenendaal het zogenaamde systeem diftar, waarbij afval gescheiden aangeleverd moet worden. Voor het aanbieden van restafval betalen Veenendalers apart. Zo krijgen inwoners een lagere afvalstoffenheffing en kunnen ze geld overhouden door goed afval te scheiden.

Evaluatie

Het merendeel van de burgers is te spreken over het systeem, blijkt uit een evaluatie na een jaar. Maar hoogbouwbewoners geven het systeem een 5,4 wat betreft het gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) dat niet apart wordt ingezameld. Flatbewoners krijgen weliswaar 20 procent korting op het afvaltarief, maar dat is voor veel bewoners niet voldoende. Zij willen wél graag scheiden.

In Ede, waar ze in 2018 ook het diftar invoeren, komt binnenkort een proef met het ophalen van gft bij hoogbouw. Pauline van Roekel van afvalinzamelaar ACV: ,,Voor het apart inleveren van groente- en fruitafval inclusief etensresten bij hoogbouw stellen we onder andere een bovengrondse verzamelcontainer beschikbaar die bewoners kunnen openen met hun afvalpas.’’

Complexen

Dat gaat echter alleen gebeuren bij complexen tot en met vier woonetages. Bij flats met vijf of meer verdiepingen gebeurt dat niet. ,,Omdat het moeilijk te organiseren is om goed afval te krijgen. Deze huishoudens brengen het groente en fruitafval weg met het restafval.’’

De proef wordt in Veenendaal met belangstelling gevolgd. ,,In het verleden hebben we wel actiever gft opgehaald bij de hoogbouw, maar vaak bleek dat zodanig vervuild dat het alsnog via het restafval moest worden afgevoerd’’, vertelt een woordvoerder van de gemeente. ,,Daarmee krijg je dus dubbele kosten. We zijn om die reden wel extra kritisch in onze zoektocht naar alternatieven, maar volgen naast de proef in Ede ook eigenlijk alle proeven die worden uitgevoerd in het land en alternatieven die worden uitgeprobeerd.’’

