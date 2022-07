Veenendaalse politie betrapt 12 beschonken bestuurders, ‘bobbende’ opa krijgt compliment

Al járen verkoopt Daan wijn in zijn kleding­zaak, tot er handhaver langskomt: ‘Het voelt krom’

Al ‘een jaar of vijf’ verkoopt herenmodezaak Cris in Utrecht naast kleding óók flessen Italiaanse wijn. Tot nu. De zaak kreeg plots een waarschuwing van de gemeente: zomaar wijn verkopen mag helemaal niet − en als de zaak het wél doet, riskeert ze een boete van 1000 euro per dag.

